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خلال تفقده اختبارات طلاب العلوم الإسلامية..

وكيل الأزهر: نعمل على بناء جيل جديد ومفتى معاصر لمواجهة الأفكار المتطرفة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:41 م
وكيل الأزهر: نعمل على بناء جيل جديد ومفتى معاصر لمواجهة الأفكار المتطرفة طلاب المتقدمين للالتحاق فى معهد العلوم الإسلامية
كتب لؤى على

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تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، اختبارات السمات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق فى معهد العلوم الإسلامية، حيث حرص على حضور اختبار الطلاب ليقف على مستوى الطلاب الجدد. 
 
وأوضح وكيل الأزهر، أن مستوى الطلاب متميز، كما أنهم محبين للالتحاق فى المعهد، مضيفًا أن الأزهر يعمل على بناء جيل جديد ومفتى معاصر، قادر على مواجهة التحديات الجديدة والأفكار المتطرفة بأسلوب علمى متقدم. 
 
اختبار سمات طلاب العلوم الاسلامية
اختبار سمات طلاب العلوم الاسلامية
 
ومن جانبه أوضح الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الطلاب المتقدمين لمعهد العلوم الإسلامية خضعوا لاختبارات موحدة على مستوى الجمهورية في اللغتين العربية والإنجليزية والقرآن الكريم، وفى نفس الوقت ضمانًا للحيادية وتكافأ الفرص، مضيفًا أنه تم إعداد هذا الامتحان من قبل مستشارين من قطاع المعاهد الأزهرية، وتم إجراء الامتحانات بالمناطق التابعة للطلاب تيسيرًا لهم، فى حين تم التصحيح من قبل مستشارين من قطاع المعاهد الأزهرية.
 
الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
 
وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم إجراء المقابلة الشخصية للطلاب اليوم، كما تم إجراء الكشوف الطبية لهم، كما تم أخد مقاسات الطلاب لتجهيز الزى الرسمى لهم، مؤكدًا أن المعهد قد استعد جيدًا لبدء العام الدراسى الجديد، مبينًا أن هذا العام سيشهد إكتمال الصفوف الثلاثة للمعهد بتواجد طلاب للصف الأول والثانى والثالث.
 
طلاب العلوم الاسلامية
طلاب العلوم الاسلامية
 
 
 
 
 

قطاع المعاهد الازهرية

شعبة العلوم الاسلامية

الازهر الشريف

وكيل الازهر

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