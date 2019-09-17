سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وكالات الأمم المتحدة بالسودان تؤكد الاستعداد للمساهمة فى التنمية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:00 ص
وكالات الأمم المتحدة بالسودان تؤكد الاستعداد للمساهمة فى التنمية رئيس وزراء السودان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أكدت الممثل المقيم لوكالات الأمم المتحدة بالسودان قوي يب سن، استعداد وكالات الأمم المتحدة للمساهمة في القضايا التنموية وبناء السلام في السودان.
 
وقالت المسئولة الدولية، خلال لقائها وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي اليوم الاثنين، إن استراتيجية وكالات الأمم المتحدة لدعم السودان تتركز في عدة محاور، هي: الخدمات الأساسية، الحكم الراشد وسيادة حكم القانون، التنمية المستدامة وتخفيف حدة الفقر، والبيئة، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف التنموية، مشيرةً إلى أهمية إيجاد آلية لتنسيق العون في المرحلة المقبلة.
 
من جانبه، أكد البدوي أهمية مشروع "بناء الثقة" كمشروع يشارك فيه عدد كبير من الشباب، ويتم فيه تدريبهم لتوفير وظائف نوعية لهم خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الاجتماع استعرض أفكارا لتنسيق جهود العاملين في المجتمع الدولي في هذا المشروع.
 
وأضاف أن المشروع الاجتماعي والاقتصادي سيركز على معالجة تكلفة المعيشة، ومحاصرة المشاكل المتعلقة بالتهريب والفساد، مشيرا إلى أن المشروع مرتبط بتقديم خدمات للأطفال والرعاية الصحية.

السودان

الأمم المتحدة

السلام

الرعاية الصحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة