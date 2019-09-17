هايدى تطلب الخلع: "زوجى بخيل.. ويطمع فى راتبى الشهرى"

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة، دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أدعت فيها بخل زوجها وإجبارها على كتابة قائمة بما تستهلكه بالمنزل من مستلزمات، وإذا تجاوزت الميزانية المحددة، يلزمها بسداد الفارق من راتبها، ويعاقبها بالضرب إذا خالفت أوامره.

وأضافت هايدي.ع.ف، البالغة من العمر 26 عام، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تزوجته عن طريق ترشيحه لى من أحد معارف شقيقي، فكان رقيقا فى تعامله معى، ولم أمنح نفسي وقتًا للتعرف على طباعه وأدرسها جيدا، ليتم الزواج بشكل سريع، ولم تمر سوى أشهر معدودة حتى اكتشفت حقيقته، وطمعه فى ما اتقاضاه من راتب شهري، وبخله المرضي، فكان يحسب كل شيئ بالورقة والقلم".

وتتابع: "اصطدمت بطباع زوجى، فكان لا يعرف سوى الحديث عن المال والأرصدة فى البنوك، والعقارات والصفقات، وبت أقضى معظم أوقاتى وحيدة، ورغم ذلك صبرت وحاولت كثيرا أن الفت انتباهه لما اعانيه بسبب إهماله وانشغاله عنى، وأحدثه بأن المال ليس كل شىء، ولكنه لم يبال بمعاناتي".

وتكمل: "اعتاد على التطاول على واتهامى بعدم المسئولية، بسبب تجاوزي الميزانية التى يضعها، فكان يحصي على مستلزمات المنزل ويجبرني على كتابتها فى قائمة، وإذا أسرفت فى استخدام شيئ دون أذنه، يعنفني، مما دفعني لترك البيت عائدة إلى منزل أهلى، ثم طرقت أبواب محكمة الأسرة طالبة تطليقى منه طلقة بائنة للخلع".