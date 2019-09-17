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هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:43 ص
هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل هارولد هام
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن الملياردير الأمريكى هارولد هام الذى يعمل فى مجال النفط قد شهد زيادة ثروته 2 مليار دولار فى يوم واحد فقط.

 

وأشارت الوكالة إلى أن أسهم الشركة التى يمتلكها هام "كونتننتال ريسورسز" قد زاد 22% أمس الاثنين، وهى أكبر زيادة منذ عام2016، ليضيف بذلك مليارى دولارى إلى صافى ثروته، أكثر مما فعل أى شخص آخر فى مؤشر مليارديرات بلومبرج الذى يضم 500 عضو.

 

 وكانت أسعار النفط العالمية قد زادت بعد الهجوم الذى استهدف شركة أرامكو النفطية السعودية.

 

وتراجعت أسهم كونتننتال على مدار العام حتى يوم الجمعة، وهو انخفاض تم محوه مع التقدم الذى حدث يوم الاثنين. وينطبق الشىء نفسه على ثروة هام التى تبلغ الآن 11.6 مليار دولار. ويمتلك رجل الأعمال الأمريكى 77% من شركة التنقيب عن النفط وإنتاجه والتى يقع مقرها فى أوكلاهوما سيتى.

 

وكان هام البالغ من العمر 73 عاما قد قال فى مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الخميس الماضى إنه لا ينوى أن يجعل "كونتننتال" شركة خاصة، بعد أن بدا أنه يفكر فى الأمر عندما سئل خلال مؤتمر عما إذا أن بقاء الشركة عامة أمر يستحق.

 

وكان هام قد استطاع أن يؤسس نفسه عندما بدأ بضخ الوقود فى السيارات وإصلاحها ليبدأ أول شركة له وعمره 21 عاما، ثم أصبح فيما بعد رئيسا تنفيذيا لشركة بمليارات الدولارات.


هارولد هام

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اليوم السابع بلس

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