نصاب يستولى على مليون جنيه بزعم توظيفها فى الاستثمار العقارى

كتبت أمنية الموجى

تحقق نيابة الشئون المالية والتجارية، مع متهم لقيامه بالاستيلاء على أكثر من مليون، ونصف، جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية.

وذكرت التحريات ، أن المتهم استولي علي مبالغ مالية من الشاكيين بلغت قيمتها نحو مليون و 570 ألف جنيه بقصد توظيفها فى الاستثمار العقاري، مقابل الحصول على أرباح شهرية، ولم يلتزم بذلك وامتنع عن رد المبالغ المالية لأصحابها، وأكدت التحريات أن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.