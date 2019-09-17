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نادية البتانونى عميدًا لمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:58 ص
نادية البتانونى عميدًا لمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات الدكتورة نادية حامد البتانونى
المنوفية – محمد فتحى

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أصدر الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات قرار رقم 1860 بتعيين الدكتورة نادية حامد البتانونى، قائما بعمل عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بالسادات، لمدة عام أو لحين تعيين عميد للمعهد.

 

يذكر أن الدكتورة نادية البتانونى، كانت تعمل وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيساً لقسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعات، ورئيساً لفريق إعداد الدراسه الذاتية بالمعهد ، ورئيسا لفريق إعداد برنامج ماجستير التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعات، ورئيسا لفريق إعداد الميثاق الأخلاقى للمعهد.

 

وكانت "البتانونى"، عضو فريق إعداد الخطة الإستراتيجية للمعهد، وتم ترشيحها لمنصب قائم بعمل عميد المعهد لجدارتها وقدرتها الفائقة على الإدارة .

 

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القرار

 


جامعة مدينة السادات

جامعة السادات

الدكتورة نادية البتانونى

معهد الدراسات والبحوث البيئية

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