نائب حزب العدالة والتنمية التركى: سنستعيد بلدية اسطنبول وأوغلو لن يفوز مجددا

كتب : أحمد جمعة

قال نائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، بولنت توران، إن حزبه أدرك خطأ فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول خلال الانتخابات البلدية الأخيرة التى جرت فى البلاد.

وأكد بولنت توران ، فى حوار تليفزيونى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا أهدى كرسى بلدية اسطنبول إلى إمام أوغلو، مستبعدا فرصة فوز الأخير مجددا بمنصب رئيس بلدية إسطنبول، مضيفا "أدركنا الخطأ وسوف نستعيد اسطنبول مرة أخرى".

كان رئيس تحرير صحيفة جمهوريت التركية إيكوت كوتشوكايا ، وجه فى رسالة إلى الرئيس التركى تعليقا على واقعة اهتزاز وتحطم كرسى رئيس بلدية إسطنبول إلى أن كرسى الرئاسة مهزوز أيضا.

ولا يزال تحطّم مقعد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو ، فى القصر الرئاسى خلال اجتماع رؤساء البلديات مع الرئيس التركى قبل نحو أسبوع حديث الرأى العام فى تركيا.

وكان الكرسى المخصص لأكرم إمام أوغلو انكسرت إحدى أرجله، ما أدى إلى وقوعه على الأرض، ليعلق الرئيس التركى على سقوطه بكلام يتضمن رسائل مشفرة قائلاً على سبيل السخرية: "إن ما فعلتَه إسراف، لقد كسرتَ رجل الكرسي، وستدفع ثمنه"، وذلك ردًا على حديث إمام أوغلو ، عن الإسراف والتبذير الذى كان فى بلدية إسطنبول تحت إدارة حزب أردوغان قبل أن يتولى رئاسته هو.