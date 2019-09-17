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موجز المحافظات.. ندى تقتل والدتها بحبل غسيل بسبب علاقة عاطفية مع شاب

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:15 م
موجز المحافظات.. ندى تقتل والدتها بحبل غسيل بسبب علاقة عاطفية مع شاب جثة - أرشيفية

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

"الابنة الشيطانة".. ندى تقتل والدتها بحبل غسيل بسبب علاقة عاطفية مع شاب فى القليوبية.. المتهمة: "خفت تقول  لوالدى بعد تهديدها لى فقتلتها بحبل الغسيل وقطعة قماش وادعيت سقوطها".. ومفتش الصحة يكشف الجريمة

الابنه القاتلة بالقليوبية
الابنة القاتلة بالقليوبية

النيابة تحقق فى بلاغ جديد ضد مستريحا طنطا وقطور من سيدة بالبحيرة

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ضبط تشكيل عصابى أثناء التنقيب عن الآثار بحوزته عدد من القطع الأثرية بأسيوط

1 (6)
 

صور.. "طقم داخلى وفوطة وفرشة شعر ومعالق وشوك" أغرب طلبات المدارس الخاصة.. أولياء أمور: طلبات السبلايز مبالغ فيها كأننا بنجهز عروسة.. يشكون: أسعاره تصل لـ2000 جنيه.. ومطالب بتقديم شكاوى رسمية ضد المدارس المخالفة

1 (3)
 

صرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل خلال لقاء محافظ الدقهلية بالمواطنين

الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية

 

نائب محافظ أسوان: تخصيص أتوبيس لخدمة طلاب مدرسة المكفوفين

1 (2)
 

نائب محافظ الإسماعيلية: إقامة 26 مشروع استثمارى جديد بالمحافظة

1 (1)
 

"تموين مطروح" تتسلم 319 بطاقات تموينية ذكية لتسليمها لأصحابها بالمكاتب

1 (4)
 

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