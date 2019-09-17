موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..النائب العام يأمر بضبط قنصل إيطالى سابق فى قضية تهريب 21 ألف قطعة أثرية

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إصدار النائب العاممر بضبط قنصل إيطالى سابق فى قضية تهريب 21 ألف قطعة أثرية



وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أمر النائب العام، بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر (هارب)، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية.





أكدت سفارة فرنسا بالقاهرة أن مصر تعد شريكا لا غنى عنه بالنسبة لباريس فى المنطقة.





تواجه الدولة حملة من الشائعات والادعاءات الكاذبة ضد مؤسساتها بهدف إسقاطها، ولعل أخرها حملة التشويه التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها ضد الجيش المصرى.





استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور إريك شفايتزر رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الألمانية ووفد مرافق، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك.





استقبل وزير الخارجية سامح شكرى فى قصر التحرير، صباح اليوم الثلاثاء، جان-إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى.





خلال ساعات قليلة، احتل هاشتاج "مليون ريتويت دعم للسيسى"، قائمة الأكثر تداولا فى ترند تويتر، وسط حالة كبيرة من مشاركة جموع المصريين الذين حرصوا على إعلان دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى.





عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا، مساء أمس الإثنين، بمقر مبنى هيئات التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الخطوات التنفيذيه لتأهيل محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





تسبب سرب من النحل فى تأخير رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية الهندية عن الإقلاع عدة ساعات، حيث كان يحجب الرؤية عن قمرة القيادة.



