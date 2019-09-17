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من ذاكرة المحكمة.. أمين شرطة يقتل زميله بالخطأ داخل محكمة زينهم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:00 ص
من ذاكرة المحكمة.. أمين شرطة يقتل زميله بالخطأ داخل محكمة زينهم محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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فى يناير 2015.. أنهى أمين شرطة حياة زميله بالخطأ داخل محكمة جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب "زينهم" أثناء لعبه بسلاحه النارى، بعدما خرجت طلقة منه بالخطأ استقرت فى رأسه.
 
وأمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اعترف "علاء. ع. ع" أمين شرطة، المتهم أنه كان يجلس بجوار الضحية إبراهيم ناجى ، أثناء تواجد الأخير فى مكان عمله بحراسة نيابات غرب القاهرة بالطابق الثامن بالمحكمة وأنه أثناء لعبه بسلاحه الميرى خرجت منه طلقة ارتطمت بالحائط وأصابت زميله فى رأسه مما أدى إلى وفاته .
 
 وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليه،  حيث تم استخراج المقذوف النارى من رأس الضحية، وانتداب المعمل الجنائى والأدلة الجنائية لفحص السلاح الميرى واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة ، والذين أقروا جميعهم أنهم فوجئوا بصوت طلق نارى وعندما هرعوا إلى مكان إطلاق النار وجدوا الضحية إبراهيم ناجى أمين الشرطة ملقيا على الأرض وسط بركة من الدماء ، وأمرت النيابة بإحالة المتهم الى محكمة الجنح للمحاكمة .
 

عقوبه القتل الخطأ

جرائم قتل

محكمه زينهم

نيابة حوادث جنوب القاهرة

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