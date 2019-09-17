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مصدر: إرسال رسائل نصية بالمخالفات المرورية على هواتف أصحاب السيارات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:04 ص
مصدر: إرسال رسائل نصية بالمخالفات المرورية على هواتف أصحاب السيارات مخالفات مروريه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أكد مصدر أمنى، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، ستقوم خلال الفترة المقبلة، فى تطبيق نظام جديد، من خلال إدخال كافة بيانات السيارات أثناء التجديد أو استخراج التراخيص، لأنه فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية معينة داخل ميادين العاصمة، سيتم إرسال رسائل نصية عن نوع المخالفة على الهاتف المحمول الخاص بسائقى المركبات، بعنوان "انت مخالف"، مرفق بها نوع المخالفة، وتفاصيلها، والمكان الذى ارتكبت فيه المخالفة.

وأضاف المصدر، أنه تم إرسال الرسائل النصية على الهواتف المحمولة تحتوى على تنبيه هام على سائقى السيارات، مع ضرورة التصالح فى مدة لا تقل عن 3 أيام، وبمجرد انتهاء المدة المحددة لهم سيتم دفع المخالفة كاملة، وسيتم الانتهاء من النظام نهاية السنة الحالية، موضحا أنه سيتم إدخال أساليب حديثة أخرى لكافة الميادين، من خلال تركيب إشارات ضوئية، وكاميرات حديثة لها أبعاد، وتقنيات حديثة لها القدرة على مراقبة كافة الطرق.   

وأشار المصدر، إلى أن هناك نظام أخر تم الانتهاء منه لرصد مخالفات مرورية عن طريق كاميرات مراقبة تم تركيبها بالطرق والميادين الهامة بنطاق العاصمة، تتم عن طريق رصد المخالفة، وإرسالها إلى غرف عمليات داخل الإدارة ويتم تجميعها وإرسالها عن طريق نظام إلكترونى لنيابة المرور، دون أى تدخل بشرى إلا فى الحالات الطارئة، منها الحوادث المرورية، والمصادمات التى تستلزم تواجد رجال المرور.

وأوضح المصدر، أن أجهزة الرادار التى تم تركيبها بمحور "أن اى" و كوبرى أكتوبر ومحور المشير طنطاوى ساهمت فى الحد من الحوادث المرورية ، حيث فى بداية تركيب الرادارات تم رصد العديد من مخالفات تجاوز سرعات، وسيتم تركيب أجهزة رادار أعلى الطرق السريعة بنطاق المحافظة، لرصد تجاوز السرعات، وكذلك لمتابعة حوادث السير.

ولفت المصدر، إلى أن هناك أنظمة حديثة وإلكترونية سيتم إدخالها خلال الفترة المقبلة بالطرق والميادين، مع تركيب كاميرات مراقبة لرصد الحالة المرورية بالطرق، من خلال رصد غرف العمليات بإدارة المرور، حيث يتم التعامل معها بشكل سريع، بانتقال رجال المرور، والتعامل مع البلاغات، وهناك طفرة لاسلكية، حيث تم تدعيم كافة الخدمات بأجهزة لاسلكية للتعامل مع الأحداث.


اخبار المرور

مرور القاهرة

انظمة حديثة

كاميرات مراقبة

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