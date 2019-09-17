سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مسئول فلسطينى يطالب المجتمع الدولى بتوفير الحماية الدولية للشعب

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:06 م
مسئول فلسطينى يطالب المجتمع الدولى بتوفير الحماية الدولية للشعب قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولى المجتمع الدولى بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، وملاحقة مرتكبى المجازر بحق الشعب الفلسطينى وتقديمهم للعدالة الدولية.

ووصف أبو هولى - فى بيان صحفى صادر عنه اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ"37" لمجزرة مخيمى "صبرا وشاتيلا" - تلك المجزرة بالجريمة البشعة التى نفذت بأوامر مباشر من حكومة الاحتلال الاسرائيلى، والتى راح ضحيتها أكثر من 3500 فلسطينى ولبنانى، معظمهم من النساء والأطفال وآلاف المفقودين، فى مسعى إسرائيلى للقضاء على المخيمات الفلسطينية التى شكلت على مدار 71 عاما عنوانا وشاهدا حيا على النكبة الفلسطينية وضرب صمود اللاجئين وحقهم العادل فى العودة.

وأشار إلى أن مجزرة "صبرا شاتيلا " ستظل صورها البشعة وصمة عار على جبين الاحتلال الاسرائيلى الذى ارتكب هذه الجريمة، مؤكدا أن تلك المجزرة، وما سبقها من مجازر أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلى إبان النكبة من " "دير ياسين " إلى "كفر قاسم " و"الطنطورة " وغيرها العشرات وما لحقها من مجازر وحروب سقط خلالها آلاف الشهداء لن تسقط بالتقادم ولن تنال من عزم الفلسطينيين وصمودهم، وأن منظمة التحرير الفلسطينية لن تترك مرتكبى المجازر حرا طليقا دون أن ينالوا جزاءهم بما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطينى أمام المحاكم الدولية .

ولفت إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى اليوم من جرائم التطهير العرقى والتهجير "القسرى " التى تمارسها حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وسرقتها، وتهديد رئيس وزرائها نتنياهو بضم "الأغوار" وأجزاء واسعة من أراضى الضفة الغربية هى امتداد لمسلسل الإرهاب وجرائم الاحتلال ومجازره الدامية .

ولفت إلى أن الشعب الفلسطينى يواجه خطرا حقيقيا مع تصاعد التصريحات العنصرية الإسرائيلية التى تهدد بإبادة الشعب الفلسطينى، وتجاوب حكومة الاحتلال معها، وإطلاق عنان المستوطنين والاعتداء على المواطنين الأمنين مما يتعين على المجتمع الدولى التحرك لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، ولجم العدوان الإسرائيلى المتواصل عليه.

وأشار إلى أن سياسة الصمت التى ينتهجها المجتمع الدولى تجاه الجرائم التى ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى وتقاعسه عن دفعها نحو التمادى فى عدوانها وجرائهما وجعل منها قوة متمردة على القرارات والقوانين الدولية.

وطالب جامعة الدول العربية بتفعيل قرار القمة العربية التى عقدت فى القاهرة عام 2000 والذى يقضى بالاستمرار فى بذل الجهد لتقديم مرتكبى المذابح والجرائم بحق الشعب الفلسطينى للمحاكم الدولية.

 


فلسطين

الحمايه الدوليه

الشعب الفلسطينى

اسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة