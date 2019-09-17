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مسئول أفغانى: الرئيس غانى لم يصب بأذى فى انفجار إقليم باروان

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:01 م
مسئول أفغانى: الرئيس غانى لم يصب بأذى فى انفجار إقليم باروان الرئيس الأفغانى أشرف غانى
كابول (أ ش أ)

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أعلن حامد عزيز المتحدث باسم حملة الرئيس الأفغانى أشرف غانى اليوم الثلاثاء، أن الرئيس آمن ولم يصب بأذى جراء الانفجار الذى وقع قرب مسيرة انتخابية له بإقليم "باروان".

وقال مسئولون أفغان - حسبما نقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إن قنبلة لاصقة مثبتة فى سيارة تابعة للشرطة انفجرت قرب تجمع حاشد كان يتواجد به الرئيس أشرف غانى فى إقليم "باروان" الشمالي.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم حاكم إقليم "باروان" وحيدة شاهكار وقوع الانفجار أثناء انطلاق المسيرة الانتخابية فى وقت سابق من اليوم.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن هذا التفجير حتى الآن.

 


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افغانستان

انفجار افغانستان

الشرطه الافغانيه

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