مؤتمر الطاقة الذرية يركز على معاهدات تعزيز السلامة والأمن النوويين

وكالات الأنباء

سلم سفراء دول "بوليفيا وتشاد والإكوادور وليسوتو" موافقة بلدانهم على الالتزام بخمس معاهدات متعددة الأطراف فى مجال تعزيز السلامة والأمن النوويين، إلى كورنيل فيروتا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإنابة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، جاء انضمام الدول الأربع إلى المعاهدات، على هامش أعمال المؤتمر العام السنوى للوكالة، الذى بدأ أمس فى العاصمة فيينا لمدة أسبوع، وشملت المعاهدات اتفاقية السلامة النووية، والاتفاقية المشتركة لسلامة الوقود المستهلك، وإدارة وسلامة النفايات المشعة، واتفاقية حماية المواد النووية وتعديلها.

وقال بيان الوكالة، إن مؤتمر هذا العام يركز على تعزيز السلامة والأمن النوويين، وأن اتفاقية السلامة النووية، التى تم اعتمادها فى عام 1994، هي أول معاهدة دولية تتناول التشغيل الآمن للمنشآت النووية وتخفيف العواقب الإشعاعية.

وأكد البيان أهمية الاتفاقية المشتركة لسلامة الوقود المستهلك، التي اعتمدت فى عام 1997، موضحا أنها أول معاهدة دولية لسلامة إدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة، تضمن وجود دفاعات فعالة ضد المخاطر المحتملة لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع.