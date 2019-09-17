للحامل.. أطعمة تسبب تسمم الحمل فى أول 3 أشهر أعرفيها وابعدى عنها

فاطمة ياسر

هناك العديد من المعازير التي تطرق علي حياة المرأة بعد الحمل، ومنها تجنب تناول بعض الأطعمة وخاصة خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل، وذلك لتجنب الإصابة بتسمم الحمل، وهذه الأطعمة سنقدمها لك خلال هذا التقرير وفقا لموقع " mayoclinic ".

إذا كنت الحامل تعاني من حساسية المكسرات فعليها تجنب تناولها خلال هذه الفترة، لأنها من الممكن أن تصيبك بالتسمم والإجهاض، وذلك بالطبع عكس ما اعتادنا علي معرفته لأنه من المعروف أن المكسرات تحتوي علي العديد من العناصر الهامة لصحة الحامل لأنها تمدك بحمض الفوليك ولذا عليك عدم الإكثار منها.

الأسماك المملحة كالرنجة والفسيخ تعد من الأطعمة المضرة علي صحة الحامل لأنها تتسبب في إصابة الحامل في ارتفاع ضغط الدم، ولذا عليها تجنب تناولها بشكل تام خلال مراحل الحمل الثلاثة.

الأطعمة الحارة وكثيرة التوابل تعرض الحامل أيضا لارتفاع في نسبة ضغط الدم،وهذا يزيد من فرص إصابتها بتسمم الحمل.

السوشي والتونة من الأطعمة الممنوعة علي الحامل لأنها غير مطهية ويتم تناولها نيئة وهنا يزداد فرص الإصابة والتعرض لمشاكل صحية أبرزها التسمم.

التمر من الأطعمة المنشطة للرحم ويزيد من فرص التعرض للإجهاض، ولذا ينصح بعدم تناوله خلال أشهر الحمل.

وأخيرا نصح التقرير بعد تناول الوجبات السريعة لأنها مرتفعة السعرات الحرارية وأيضا تتسبب ضررا للجنين نتيجة لعدم نظافتها.