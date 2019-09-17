"قومى المرأة" والأوقاف يوزعان اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أكدت نارمين محمود، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، أنه بالتعاون مع مديرية الأوقاف، تم توزيع كمية كبيرة من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بقرى المراكز وعدد من مناطق مدن المحافظة، وذلك برعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة .

وأضافت "نارمين"، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه خصص الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، 850 كيلو جراما من لحوم صكوك الاضاحى الواردة من الوزارة، لتسليمها لفرع المجلس بالمحافظة بناء على طلبنا، وشارك أعضاء المجلس والرائدات الريفيات بالتنسيق مع مدراء إدارات الاوقاف، فى توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وتابعت مقررة فرع المجلس ببنى سويف: وزعت اللحوم على أفراد الأسر الأكثر احتياجا بقرية البرانقه التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، على حموده بمركز ناصر شمال المحافظة، وكذلك مناطق الغمراوى وبنى عطيه والبشرى وعزبه أبو عقل بمدينة بنى سويف العاصمة، وأيضا قرى أطواب وجزيرة المساعده وجزيرة النور وصفط الشرقيه والغربية بمركز ومدينة الواسطى شمال المحافظة، علاوة على قريتى الدير وبراوه بمركز أهناسيا غرب المحافظة، وقرى بنى صالح وصفط العرفا وتلت بمركز الفشن جنوب بنى سويف .