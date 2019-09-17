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فيسبوك يغلق برنامج "شات بوت" لنتنياهو فى يوم الانتخابات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:34 م
فيسبوك يغلق برنامج "شات بوت" لنتنياهو فى يوم الانتخابات نتنياهو وزوجته يصوتان فى الانتخابات الإسرائيلية
رويترز

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انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم الثلاثاء بعدما منع الموقع برنامج "شات بوت" للمحادثة الآلية عن حساب حزبه ليكود اليمينى لانتهاكه قواعد الانتخابات.

وقال نتنياهو فى مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعى "حملوا مطرقة وزنها 100 كيلوجرام وطرقوا بها ذبابة لأنها ذبابة لحزب ليكود".

وأضاف "أغلقوا وسائل الاتصال مع ناخبينا".

وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة يديعوت أحرونوت أن برنامج الشات بوت، وهو برنامج مصمم لمحاكاة ذكية للمحادثات البشرية مع مستخدم واحد عن طريق السمع أو الكتابة، نشر نتائج من استطلاع رأى انتخابى اليوم الثلاثاء بينما يصوت الناخبون الإسرائيليون، فى انتهاك لقواعد الانتخابات.

وحُذف على ما يبدو ما نشره برنامج الشات بوت ولم يعد ظاهرا على صحفة نتنياهو على فيسبوك.

وقلل نتنياهو من حجم الانتهاك، قائلا "شخص ما نشر استطلاعا صغيرا على فيسبوك".

وقالت شركة فيسبوك، ردا على سؤال عن تدخلها في حساب نتنياهو، فى بيان إنها تعمل مع "مفوضيات الانتخابات فى كافة أنحاء العالم لحماية نزاهة الانتخابات".

وأضافت "تنص سياساتنا بوضوح على أن مطورى البرامج التابعين للدولة مطالبون بالالتزام بكافة القوانين المطبقة فى البلد المتاح به التطبيق. حجبنا هذا الشات بوت لانتهاكه القانون المحلى لحين غلق مراكز الاقتراع فى المساء".

ويحاول نتنياهو، الذى يكافح لضمان البقاء فى منصبه، حشد المؤيدين له من خلال تحذيرهم من انخفاض إقبال المصوتين له.

 

 

 


بنيامين نتنياهو

الانتخابات الإسرائيلية

فيسبوك

برنامج شات بوت

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