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فيديو.. الإفتاء: المحافظة على الوطن "واجبة" تنفيذًا لأوامر الدين

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:44 ص
فيديو.. الإفتاء: المحافظة على الوطن "واجبة" تنفيذًا لأوامر الدين نعمة الوطن
كتب على عبد الرحمن

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نشرت دار الإفتاء المصرية، فيديو موشن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعنوان "نعمة الوطن"، قالت فيه: "إن نعمة الوطن من أكبر النعم على الإنسان بعد نعمة الإيمان فالوطن حصن الدين ووعاؤه ومكان ولادة الإنسان ونشأته وملاذه الآمن ومحل عيشه وحفظ كرامته وصيانة عرضه وسلامة جسده".

وأضافت دار الإفتاء، خلال الفيديو: "الوطن يمثل للإنسان كل معنى جميل وقدر من الله سبحانه على مصر بأن جعلها بلدا آمنا طيبا فقال فى كتابه الكريم "ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ"، وقوات مصر كانت على مدار تاريخها قوة للأمة الإسلامية والعربية وخدمة للرسالة السماوية وبمصر الأزهر الشريف حصن الشريعة ومعقل العلم ومصنع العلماء".

واستطردت دار الإفتاء: "والمحافظة على كيان الوطن ليست مهمة قاصرة على الحكام وإنما هى واجبة على كل فرد من أفراد الشعب تنفيذا لأوامر الدين وتحقيقا لفريضة الانتماء الوطنى واستجابة لمشاعر الصدق والوفاء والولاء للأوطان فلا يتهاون الإنسان بأى عمل مهما كان بسيطا طالما أنه يصب فى خدمة الوطن وتحقيق مصلحته، كلنا يدا واحدة وطريق واحد ورؤية مشتركة فى سبيل وطننا .. حفظ الله مصرنا الغالية".


دار الافتاء

الافتاء

نعمه الوطن

المحافظه على الوطن

مصر فى القران الكريم

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