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فى البر والبحر.. الهنود يحتفلون بعيد ميلاد مودى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:18 م
فى البر والبحر.. الهنود يحتفلون بعيد ميلاد مودى جانب من احتفالات الهنود بعيد ميلاد مودى
رويترز

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احتفل أنصار رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بعيد ميلاده التاسع والستين بإعداد كعكة ضخمة اليوم الثلاثاء، قائلين إنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة جعلت صناع السينما الهندية فى (بوليوود) يعلنون عن فيلم جديد عن حياته، بينما امتدت الاحتفالات إلى عروض فى البحر حملت صور الزعيم الهندى.

وقضى مودى اليوم فى ولاية جوجارات مسقط رأسه وخاطب حشدا من الناس وزار متنزها للفراشات.

ويستقى زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسى القومى والذى يرأس الوزراء منذ عام 2014 معظم الدعم من أنصاره المحافظين الذين يرونه أقوى زعيم للهند منذ عقودا وقادرا على تحويلها إلى قوة عظمى.

لكن منتقديه يقولون إن مودى لا يستطيع السيطرة على الجماعات الهندوسية المتشددة التى تستهدف الأقليات ومنهم المسلمون وتقوض المبادئ العلمانية للدستور الهندى.

ونشر أكشاى كومار، أحد أشهر ممثلى بوليوود والذى ذاع صيته لتقديمه أفلاما ذات موضوعات قومية، ملصقا على تويتر لفيلم مرتقب عن مودى.

وفى العام الحالى صدر فيلم عن السيرة الذاتية لمودى بعد يوم من إحرازه فوزا كبيرا فى الانتخابات العامة.

أعلام-الهند-وصور-مودى-تتصدر-المشهد-فى-نيودلهى
أعلام الهند وصور مودى تتصدر المشهد فى نيودلهى

 

جانب من احتفالات الهنود بعيد ميلاد مودى
جانب من احتفالات الهنود بعيد ميلاد مودى

 

جانب-من-الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

جانب-من-الطالبات-المسلمات-يبدو-عليهن-الحزن-فى-عيد-ميلاد-مودى
جانب من الطالبات المسلمات يبدو عليهن الحزن فى عيد ميلاد مودى

 

طالبات-المدارس-فى-كشمير-يبدو-عليهم-التأثر--بعد-قرار-الهند-بإنهاء-الحكم-الذاتى-للإقليم
طالبات المدارس فى كشمير يبدو عليهم التأثر بعد قرار الهند بإنهاء الحكم الذاتى للإقليم

 

عيد-ميلاد-وزراء-الهند-فى-البر-والبحر
عيد ميلاد وزراء الهند فى البر والبحر

 

كيكة-عيد-الميلاد
كيكة عيد الميلاد

 


الهند

ناريندرا مودى

رئيس وزراء الهند

سينما بوليود

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