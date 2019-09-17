فصل المرافق عن المنازل التى واجهتها من الطوب الأحمر فى كفر البطيخ بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة مجدى خاطر رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، بفصل المرافق تدريجيا عن المخالفين بعدم طلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية التى تكون واجهتها من الطوب الأحمر لحين الإلتزام بتطبيق القرار.

تم ذلك تحت إشراف محمد عمر نائب رئيس مركز كفر البطيخ لشئون القرى وأمانى الألفى نائب المدينة والإدارة الهندسية بالمدينة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتوره منال عوض محافظ دمياط لرؤساء المدن والمراكز بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بطلاء وجهات المبانى.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد كلفت رؤساء الوحدات المحلية بإجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بتكثيف الجهود لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بطلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية التى تكون واجهتها من الطوب الأحمر بالون موحد، مؤكدة على فصل المرافق تدريجيا عن المخالفين لحين الإلتزام بتطبيق القرار.

كما وجهت بتحصيل رسوم النظافة والمتأخرات ومصادرة مركبات التوكتوك الغير مرخصة، وذلك بعد الإعلان عن مد فترة إصدار التراخيص الخاصة به حتى آخر سبتمبر الجارى.

وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشروع ضخم يساهم فى دعم الهوية البصرية بتجميل شكل المنازل الرئيسية فى المدن الكبري وغيرها، وكلف المحافظين بتنفيذها فى الوجه البحرى والقبلى عبر العمل على دهان وطلاء المنازل وواجهاتها بلون موحد لتجميلها أمام المواطنين وضيوف المحافظات من الأهالى والسائحين.