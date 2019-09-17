غلق 3 منشآت غذائية ومصادرة طن ونصف أغذية وبسكويت أطفال فاسد بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أغلقت مديرية الصحة بالشرقية، 3 منشآت غذائية وتحفظت على طن ونصف أغذية وبسكويت أطفال فاسد قبل بيعهم بالسوق .

ذكر بيان، إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببلبيس، أنها قد قامت بالمرور على 4 منشآت غذائية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط طن عسل فركتوز، و 24 كيلو مجمدات بدون بيانات تفيد الصلاحية و 57 علبة "كيك وبسكوت" منتهى الصلاحية، وإعدام 180 كيلو أغذية، وعدد 70 كرتونه أغذية "حلويات ، بسكوت ، سناكس ، معجنات"، وذلك لتغيرها فى خواصها الطبيعية، وسحب 13 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 6 محضر جنحة صحية للمنشآت الغذائية المخالفة، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق 3 منشأة لعدم وجود ترخيص ووجود نقص فى الإشتراطات الصحية .

من جانبه أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتى لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائى سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .



حملة مديرية الصحة على المنشأت الغذائية

المضبوطات بعد جمعها استعداداً لإعدامها

جمع مضبوطات الحلوى استعداداً لإعدامها

ضبط اللحوم والمجمدات الغير صالحة