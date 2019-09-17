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غدًا.. آخر فرصة لتقدم طلاب الشهادات الأجنبية فى "تقليل الاغتراب"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:00 ص
غدًا.. آخر فرصة لتقدم طلاب الشهادات الأجنبية فى "تقليل الاغتراب" تنسيق - أرشيفية
كتب - وائل ربيعى

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أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن غدًا الأربعاء يعتبر آخر فرصة لتقدم طلاب الشهادات الأجنبية لتحويلات تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) فى حدود النسبة المقررة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة، أن المكتب التزم عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها (الإقامة الشرعية للطالب في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التى يحسب علي اساسها المجموع الاعتباري للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتباري لكل طالب).

 


مكتب التنسيق

الشهادات الاجنبية

تقليل الاغتراب

تنسيق 2019

اليوم السابع بلس

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