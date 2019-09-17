عاطل يقتل زميله بمطواه فى كوم أمبو لخلافات مادية بينهما

تمكنت ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل قتل جاره بمطواة بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطاراً من اللواء حمدى هاشم، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من أهالى منطقة الإصلاح بمدينة كوم أمبو إلى الرائد كريم أبو العباس رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بمصرع عاطل يدعى "عبد الفتاح.ر" بعد مشاجرة مع عاطل أخر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة برئاسة النقيبين أحمد مسعد وخالد عبد الحميد، ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو، وتبين من التحريات الأولية أن خلاف دب بين العاطلين بسبب مديونيات مالية بينهما تطور إلى مشاجرة بين المجنى عليه وعاطل يدعى "مصطفى.ع"، سال على أثرها المتهم مطواه كانت بحوزته وطعن بها المجنى عليه، وسقط قتيلا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.