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ضبط 542 طن مواد غذائية و29 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:19 م
ضبط 542 طن مواد غذائية و29 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك جانب من مضبوطات السلع الفاسدة
كتب محمود عبد الراضي

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تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد، وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات لمراقبة أسواق التصنيع، وإنتاج وتداول المواد الغذائية لضبط كافة المخالفات، وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل.
 
ووجهت أجهزة الأمن، حملات أمنية مكبرة بنطاق محافظات "القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، كفرالشيخ ، المنوفية ، جنوب سيناء" إستهدفت مصانع منتجات الألبان ومصنعات اللحوم والمقرمشات والحلوى.
 
ونجحت الحملات الأمنية في ضبط (16) قضية فى مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة بمضبوطات بلغت (29,996 طن ) من اللحوم والدواجن والأسماك ، و(542,977 طن ) من المواد الغذائية مجهول المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية أبرزهم منتجات ( الألبان – مقرمشات سناكس – حلويات).
 
أثمرت الجهود الأمنية، عن ضبط قضية فى مجال ضبط الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، بمضبوطات بلغت (39 طن ) من الأسمدة الزراعية مجهول المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.
 
وفى مجال حماية البيئة والصحة العامة، تم ضبط (245) سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات ( إنبعاث أدخنة كثيفة)، وتم ضبط (28) قضية فى مجال المقالب العمومية - بمخلفات عبارة عن عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم وجود سجل المخلفات الخطرة – عدم وجود مهمات الوقاية – عدم التخلص من ناتج الحريق – تصاعد أدخنة كثيفة – عدم تغطية الحمولة  - عدم إرتداء مهام الوقاية.
 
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع الأوانى المعدنية بمضبوطات بلغت (22500) قطعة معدنية لأوانى الطهى المغشوشة والمقلدة والمصنعة من معادن مجهولة المصدر والمنسوب إنتاجها لشركات وهمية ، فضلاً عن ضبط ( 21 ) منشأة مطلة على نهر النيل "مطاعم- عائمات سياحية- نوادى" (لعدم وجود سجل الحالة البيئية - عدم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة "القمامة"- عدم تقديم ما يفيد التخلص الآمن من المخلفات الخطرة "زيوت الطعام المستخدمة فى عملية الطهى" - عدم تقديم ما يفيد التخلص الآمن من المخلفات السائلة - عدم توفير مهمات الوقاية والسلامة والصحة للعاملين - إنتهاء رخصة المرسى - عدم وجود طاقم مدرب على خطة الطوارئ اللازمة لتنفيذ أعمال الدفاع المدنى).
 
وفى مجال تأمين الإزال، تم تأمين تنفيذ (49) قرار إزالة تعديات واقعة على (منافع الرى والصرف)، وتأمين تنفيذ (117) قرار إزالة تعديات واقعة على (الأراضى الزارعية)، وتأمين تنفيذ (11) قرار إزالة تعديات واقعة على (نهر النيل والمجارى المائية ).
 
بعض المضبوطات
بعض المضبوطات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مضبوطات
مضبوطات

 


حملات امنية

مطاعم مخالفة

اغذية فاسدة

سلع فاسدة

موسم المدارس

استهداف المصانع

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