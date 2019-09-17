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ضبط 3 عناصر إجرامية فى المنوفية قتلوا وسرقوا 4 مرات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:37 م
ضبط 3 عناصر إجرامية فى المنوفية قتلوا وسرقوا 4 مرات المتهمين والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث المنوفية فى ضبط 3 عناصر إجرامية قاموا بإرتكاب 4 حوادث قتل وسرقة بالمنوفية والبحيرة وبحوزتهم المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
 
 
أكدت معلومات وتحريات البحث الجنائى بمديريتى أمن المنوفية والبحيرة أن عناصر تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "عاطل مُقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية محكوم عليه فى 7 قضايا "تبديد" و"عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، محكوم عليه فى 8 أحكام حبس "تبديد" و"تاجر خردة - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية).. وراء ارتكاب 4 حوادث قتل وسرقة مجهلة بدوائر مراكز منوف بالمنوفية - بدر، كوم حمادة بالبحيرة على فترات زمنية متفاوتة.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (سيارة "تاكسى"- هاتف محمول - 34ألفا و800 جنيه)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع واعترف المتهمان الأول والثانى بارتكابهما واقعتى (قتل سائقى تاكسى والاستيلاء على السيارتين قيادتهما ومتعلقاتمها الشخصية - وواقعتى سرقة محلى مصوغات ذهبية والتصرف فيها بالبيع للمتهم الثالث).
 
 
كما تم بإرشاد المتهم الثالث ضبط المصوغات الذهبية، وقرر المتهمان الأول والثانى بإنفاقهما المبالغ المالية فى سداد ديونهما ومتطلباتهما الشخصية.

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