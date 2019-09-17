ضبط نصاب استولى على 25 ألف من مواطن بزعم تعيين ابنه بوظيفة حكومية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالإسماعيلية لاستيلائه على مبلغ مالى من أحد المواطنين بزعم قدرته على تعيين ابنه بإحدى الجهات الحكومية.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغاً من أحد المواطنين (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية) بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" بالحصول منه على (25 ألف جنيه) نظير تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية بزعم نفوذه وعلاقاته الوطيدة بالمسئولين بتلك الجهة، ولم يلتزم بذلك وامتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.