ضبط نصابة استولت على أموال الغير بزعم تخصيص وحدات سكنية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط إحدى السيدات بالجيزة، لنصبها على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، قيام صاحبة مكتب للاستيراد والتصدير مقيمة في الهرم، ومطلوب التنفيذ عليها فى 22 حكما قضائيا صادر ضدها فى قضايا "تبديد ، شيكات" بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرتها على تخصيص وحدات سكينة لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مدعية عملها كموظفة بذات الهيئة، نظير التحصل منهم على مبالغ مالية.

تم التوصل لـ 6 من المجنى عليهم، حيث اتهم أحدهم المتهمة بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالى "مليون جنيه".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة أثناء ترددها على أحد المقاهى في الهرم ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرّت بالأحكام الصادرة ضدها.