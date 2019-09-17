ضبط شخص ينصب على الشباب الراغبين في الإلتحاق بوظائف حكومية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لنصبه على المواطنين راغبى الحصول على وظائف مقابل مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم– مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة - سبق اتهامه فى 4 قضايا " نصب – سرقة تيار كهربى" ، ومطلوب التنفيذ عليه فى (3 ) قضايا " نصب – سرقة تيار كهربائى" بإنشاء شركة وهمية في مدينة نصر "بدون ترخيص" ، واتخاذها كمقر لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على وظائف ، والإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات دون شروط أو مؤهلات ، وحصوله على مبالغ مالية تراوحت ما بين (300 إلى 500 جنيه للفرد الواحد) زاعماً بأنها رسوم التعيين وقيامه بتسليمهم خطابات منسوبة لتلك الجهات تفيد ترشيحهم لشغل وظائف بمهن مختلفة بها "خلافاً للحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة ، وعثر بحوزته على 17 خطاب ترشيح لوظائف وهمية للتعيين بالعديد من الشركات - 65 ملف بداخلهما مستندات الخاصة بضحاياه - 120 وثيقة تعارف بأسماء أشخاص مختلفة - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه يحتوى العديد من الرسائل المتبادله بينه وبين بعض ضحاياه على تطبيق "واتس آب" تؤكد نشاطه الإجرامى).

تم التوصل لـ 4 من ضحاياه ، وبسؤالهم أكدوا احتياله عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرصة عمل لهم بإحدى الشركات ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.