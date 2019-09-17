ضبط زوجين استولا على مبلغ مالى تركته جارتهما على سبيل الأمانة وأدعى سرقته

فريق المحافظات

ضبطت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، اليوم الثلاثاء، ربة منزل وزوجها لاستيلائهما على مبلغ مالى تركته لهما جارتهما على سبيل الأمانة أثناء سفرها، إذ أدعيا سرقته.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطاراً من العميد مجدى سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من "ا- س -ع" 27 عاما ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم المنيا، ومعها زوجها "ع- ر- ف" 38 عاما عامل، بكسر باب مسكنهما، وسرقة مبلغ مالى قدره 165 ألف جنيه ولم يتهما أحدا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21287 جنح قسم المنيا.

شكل العميد جمال الدغيدى، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائى بقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالقفل الخاص بباب المسكن وبعثرة محتويات المسكن، وبمناقشة المبلغان أفادا أن المبلغ المسروق يخص جارتهما "ع- ج- ي" 42 عاما ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، إذ تركت المبلغ المالى لديهما على سبيل الأمانة منذ 4 أيام وذلك لسفرها للقاهرة برفقة زوجها.

بإجراء التحريات لكشف غموض الواقعة، تبين أن المبلغان يمران بضائقة مالية شديدة فى الآونة الأخيرة وأن الديون تراكمت عليهما، وأنهما افتعلا الواقعة، بكسر باب المسكن وبعثرة محتوياته، حتى يتمكنا من الاستيلاء على المبلغ المالى.

بمواجهة المبلغان بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بالاتفاق فيما بينهما على افتعال تلك الواقعة، لإيهام جارتهما بسرقة المبلغ عن طريق مجهولين حتى يتمكنا من الاستيلاء عليه، وأرشد المتهمان عن المبلغ المالى المسروق برفقة "ع- ر- ف" وهو 113 ألف جنيه، وقررا صرف باقى المبلغ لسداد بعد الديون المتراكمة عليهما، وتم التحفظ عليهما وتحرر عن المحضر 22 أحوال القسم، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.