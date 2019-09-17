صور.. الأقصر تختتم أسبوع الشباب المصرى الألمانى بمبادرة لزيارة معبد حتشبسوت

الأقصر - أحمد مرعى

اختتمت فى محافظة الاقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات أسبوع الشباب المصرى الالمانى- الاقصر 2019 ، برعاية وزير الشباب والرياضة وبمشاركة مؤسسة صناع الخير للتنمية ولجنة تسويق الاقصر ومركز شباب الحسينيات، وبمشاركة ٥٥ طالب من جامعات ومدارس ميونيخ وعشرات المتطوعين المصريين.

وشهد اليوم الأخير للفعاليات تدشين مبادرة " مصر جميلة...تعالوا زروها " بمعبد حتشبسوت بالدير البحرى بالبر الغربى بالأقصر ، وإقامة كأس الصداقة المصرية الالمانية فى كرة القدم وكرة الطائرة.

وقال الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق الاقصر، أن مبادرة مصر جميلة تعالوا زروها تقام للعام الثانى وهى تهدف لإرسال رسائل ايجابية للسائحين فى كل دول العالم ان مصر جميلة وامنة ومستعدة لاستقبال الزوار.

وأضاف خلال المبادرة تم رفع لافتات باللغتين العربية والألمانية كتب عليها مصر جميلة تعالوا زروها وتوزيع بعض الهدايا الفرعونية والتذكارية على الطلاب الالمان واختتمت المبادرة بحوار مفتوح عن العلاقات المصرية الألمانية وسبل تطويرها وذلك بفندق المرسم التاريخى بجوار معبد الرامسيوم.

وقال جلال محمد، رئيس مركز شباب الحسينات ، أن كأس الصداقة المصرية الالمانية الذى أقيم فى أحد المنتجعات السياحية شهد اكتساح بنات الاقصر لبنات ميونيخ بثلاثة أشواط مقابل لا شيء وهزيمة شباب الاقصر أمام شباب ميونيخ بضربات الترجيح وسط أجواء رائعة وكرنفال فنى ورياضى .

وكانت فعاليات أسبوع الشباب المصرى الالمانى انطلقت بزراعة شجرة الصداقة المصرية الالمانية على أرض مدينة الطود التاريخية وبحضور السفير الالمانى ورئيس مدينة الطود كما تم زراعة الفى شجرة بمشاركة عشرات المتطوعين.

جانب من بطولة ودية مصرية ألمانية بالأقصر

المشاركين بإسبوع الشباب المصرى الألمانى