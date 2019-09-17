صحيفة تركية: العدالة والتنمية يشهد سلسلة من الاستقالات عقب انشقاق أوغلو

كتب- هاشم الفخرانى

شهد حزب العدالة والتنمية التركى خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الاستقالات بعدما أعلن القيادى البارز وزير الخارجية الأسبق أحمد دوواد أوغلوا استقالته من الحزب.



أوغلوا

وذكرت صحيفة "حوريت" أن استقالة "أوغلوا" فتحت الباب على مصرعيه لاستقالات جديدة بالحزب من بينهم نواب ورؤساء محافظات سابقين بالحزب الحاكم فى تركيا .

وفى السياق نفسه، أعلن كمال أطماجا رئيس حزب العدالة والتنمية بمحافظة أغرى استقالته من الحزب بالإضافة إلى الأعضاء سدات تشاكيروغلو ، تاريك غونيس ، أينور ألغول ، رجب نيشانزي ، أحمد موفيت جنكيز ، جيهان أوزتونس، إسلام ميرال ويافوز دييرمينسي.

ويعد وزير الاقتصاد التركى السابق على بابا جان وأحد المقربين من الرئيس التركى رجب طيب اردوغان أحد أهم القيادات التى استقالة من الحزب ، إذ قرر تشكيل حزب جديد يخوض به الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تركيا.