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زعيم المعارضة فى فنزيلا يدرس حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:00 ص
زعيم المعارضة فى فنزيلا يدرس حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة خوان جوايدو زعيم المعارضة فى فنزويلا
واشنطن (رويترز)

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قال مبعوث المعارضة الفنزويلية، لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين إن زعيم المعارضة خوان جوايدو يدرس حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك هذا الشهر لكنه لم يتخذ قرارا بعد.

وأضاف المبعوث كارلوس فيتشيو أن المعارضة فى فنزيلا تريد من الدول الأوروبية فرض المزيد من العقوبات الموجهة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وقطع التحويلات المالية بما فى ذلك تجارة الذهب.

وأدلى المبعوث بتصريحاته هذه بعد أن قالت المعارضة إن حوارا توسطت فيه النرويج لمحاولة حل الأزمة السياسية فى فنزويلا قد انتهى.

 

 


زعيم المعارضة فى فنزيلا

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