رئيس مصلحة الجمارك يتوجه إلى السعودية للقاء المستثمرين السعوديين

كتب أحمد مصطفى

غادر مطار القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى عدة لقاءات وندوات مع المستثمرين السعوديين حول النظام الجمركى والضريبى المصرى كأحد أعمدة جذب الإستثمار فى منظومة المؤسسات الوطنية والرد على استفسارات المستثمرين السعوديين، وذلك بالتنسيق مع وفد إتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2019 .

جدير بالذكر أن منظومة الشباك الواحد فى مصلحة الجمارك، ستبدأ خلال العام المالي القادم، ما يعنى تخفيض زمن الإفراج الجمركى، وذلك بعد الانتهاء من الربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك، وإدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية.

ومن المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الأخير للبرلمان، إقرار مشروع قانون الجمارك الجديد، الذى يقضى بـ10 آلاف جنيه حد أقصى لرسوم خدمات النافذة الواحدة والاستعلام المسبق، بالإضافة للحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للتهريب بقصد الإتجار، واستحداث نص لمصادرة بضائع محل الجريمة، بالإضافة لتقسيط الضريبة المُستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات، واستحداث نظام (المخازن الجمركية المؤقتة) كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.

وأشاد أعضاء مجلس النواب، بتفعيل نظام الشباب الواحد فى مصلحة الجمارك، مؤكدين أن المنظومة الجديدة تقلل من حلقات العنصر البشرى، وبالتالى القضاء على بعض الملاحظات التى كان يشتكى منها بعض المستثمرين.