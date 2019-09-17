حملات مكبرة لإستهداف الخارجين عن القانون بوسائل المواصلات..فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يرصد فيديو توجيه شرطة النقل والمواصلات حملات أمنية مكبرة لاستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ، ومواقف النقل العام.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (عاطل - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات ") حال تواجده بمحطة مترو أنفاق حلوان، وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية " مخدرات" أثناء تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط (عاطل) أثناء تواجده بموقف النقل العام شبرا الخيمة ، وبحوزته (96كيس بلاستيكى بداخلهم مادة تشبه الإستروكس المخدر وزنت جميعها حوالى 250 جرام - مبلغ مالى) ، فضلاً عن ضبط (سيدة) لقيامها بارتكاب وقائع سرقة من داخل قطارات المترو ، وذلك حال تواجدها بمحطة مترو أنفاق سراى القبة ، وعُثر بحوزتها (2 هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 7 قضايا "تبديد – سرقة") ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد نجع حمادى بقنا.