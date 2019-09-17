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حملات مكبرة لإستهداف الخارجين عن القانون بوسائل المواصلات..فيديو

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:09 م
حملات مكبرة لإستهداف الخارجين عن القانون بوسائل المواصلات..فيديو مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يرصد فيديو توجيه شرطة النقل والمواصلات حملات أمنية مكبرة لاستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ، ومواقف النقل العام.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (عاطل - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات ") حال تواجده بمحطة مترو أنفاق حلوان، وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية " مخدرات" أثناء تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط (عاطل) أثناء تواجده بموقف النقل العام شبرا الخيمة ، وبحوزته (96كيس بلاستيكى بداخلهم مادة تشبه الإستروكس المخدر وزنت جميعها حوالى 250 جرام - مبلغ مالى) ، فضلاً عن ضبط (سيدة) لقيامها بارتكاب وقائع سرقة من داخل قطارات المترو ، وذلك حال تواجدها بمحطة مترو أنفاق سراى القبة ، وعُثر بحوزتها (2 هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 7 قضايا "تبديد – سرقة") ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد نجع حمادى بقنا.

 


النقل والمواصلات

السكة الحديد

شرطة النقل والمواصلات

خارجين عن القانون

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