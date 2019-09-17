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حلم أهالى أدفو يتحقق فى إنشاء مدفن صحى.. صور

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:00 ص
حلم أهالى أدفو يتحقق فى إنشاء مدفن صحى.. صور اعضاء اللجنة يتفقدون الموقع المقترح
أسوان - صلاح المسن

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تعد مشكلة تراكم القمامة من المشاكل التى تؤرق المواطنين بأسوان، مما يتطلب بوضع حلولاً جذرية ومثالية للتخلص من القمامة حفاظا على الصحة العامة، وتفادى حرق تراكمات القمامة فى الشوارع فى ظل التوسع فى المدافن الصحية مع دراسة تخصيص قطع أرض لإنشاء مدافن  صحية للقمامة والمخلفات فى عدة مناطق بمحافظة أسوان للتخلص الآمن من أى تراكمات.

إدفو فى باكورة الأعمال الإنشائية
إدفو فى باكورة الأعمال الإنشائية

وقال "هيثم محمود" من أهالى أسوان، إن مشكلة رفع القمامة ليست فى نقلها فقط ولكن فى التخلص النهائى منها أيضاً، حيث أن تراكمات القمامة تأخذ مساحات كبيرة فى أماكن غير مخصصة لها فضلاً عن زحف القمامة على الطرق ومداخل القرى والمدن وعلى الترع والمصارف، وتؤدى لانتشار الحشرات الضارة وهناك إلقاء عشوائى فى الظهير الصحراوى  مما يؤدى لاندلاع الحرائق ونشر الروائح الكريهة ومما يترتب عليه المشاكل البيئية الخطيرة.

اعضاء اللجنة يتفقدون الموقع المقترح
اعضاء اللجنة يتفقدون الموقع المقترح

ويضيف "عبد الله حسين" من أهالى أسوان، يجب استثمار أطنان النفايات والقمامة اليومية فى جوانب اقتصادية، مطالباً بإنشاء محطات وسيطة للقمامة فى كل مركز من مراكز محافظة أسوان .

اللجنة تعاين الموقع المقترح
اللجنة تعاين الموقع المقترح

وتابع "محمد عيد " من أهالى أسوان: "مركز كوم امبو يعد من أكبر المراكز التى تعانى من تراكم القمامة، مقترحاً بعد الانتهاء من إنشاءات  انشاء كوبرى كلابشة أن ينشأ مدفن صحى فى الظهير الصحراوى الغربى يسهل عملية نقل المخلفات، ومما يعد حل جذرى لحل مشكلة تراكم القمامة بنطاق المحافظة، مشيداً بالبدء فى  تخصيص موقع المدفن الصحى بمركز ادفو شمال المحافظة.

جانب من معاينة الموقع 7
جانب من معاينة الموقع

وأضاف "أحمد عبد الرحمن" من أهالى أسوان: "أهمية إنشاء محطة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة وتوسيع عملية جميع هذه المخلفات التى تهدد حياة المواطنين والتخلص من النفايات فضلاً عن زيادة عددالحاويات وتوزيعها بشكل يراعى الكثافات السكانية والتجارية، حيث تهدد القمامة صحة الجميع وفى مقدمتهم كبار السن ومرضى الأمراض الصدرية والأطفال، مناشداً بمتابعة الوحدات المحلية لانتظام عملية نقل القمامة علاوة على تشغيل مصانع القمامة المتوقفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

حديث جانبى بين أعضاء اللجنة
حديث جانبى بين أعضاء اللجنة

من ناحية أخرى، أجرت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان معاينة للموقع المقترح لعمل مدفن صحى آمن، وذلك فى إطار اتجاه الدولة لعمل أكثر من 20 مدفن صحى آمن كمرحلة أولى للمدن للتخلص الآمن من بعض النفايات والمخلفات، وقد وقع الاختيار على أن تكون إدفو فى باكورة هذه الأعمال الإنشائية، شارك فى اللجنة المشكلة نائب رئيس لمركز ومدينة إدفو، ومسئولى قسم البيئة بالوحدة ورؤساء الاحياء ومسئول من جهاز شئون البيئة ومندوب الهيئة العربية للتصنيع ومندوب الشركة الاستشارية.

لجنة تضم جهاز شئون البيئة والهيئة العربية للتصنيع
لجنة تضم جهاز شئون البيئة والهيئة العربية للتصنيع
 
موقع المدفن المقتر ح بادفو
موقع المدفن المقتر ح بادفو

 


مدفن صحي امن باسوان

اخبار ادفو

اخبار محافظة اسوان

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