حاسبات الزقازيق تعلن نتيجة مسابقة أفضل مشروع تخرج للعام الجامعى 2018/2019

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق، نتيجة مسابقة أفضل مشروع تخرج للعام الجامعى 2018/2019، والتى فاز بها 19 طالبا وطالبة أصحاب المشروعات المتميزة وسيتم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير وجوائز مالية .

وصرح الدكتور خالد الدرندلى عميد الكلية أن الجامعة برئاسة الدكتور عثمان شعلان تدعم مشروعات التخرج لتخدم المجتمع من خلال تطوير المهارات التقنية لدى الطلاب، تحقيقا لاستراتيجية الجامعة التى تنتهجها لخدمة المجتمع وخطط التنمية، مشيرا إلى أن مشروعات التخرج تظهر نتائج التعلم التى تحقق رؤية وأهداف ورسالة الكلية التى هى جزء لا يتجزأ من رسالة الجامعة، مشيرا أن طلاب الفرقة الرابعة يعملون فى مجموعات عمل من بداية العام الدراسى إلى نهايته على تقديم حلول برمجية تقنية لمشكلات معاصرة تساعد فى نهضة المجتمع بأيدى مصرية.

وقالت الدكتورة أمل فاروق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية تركز على الجانب العملى والتطبيقى للدراسة وتعمل على توفير كل متطلبات التدريب العملى للطلاب فى داخل الكلية وخارجها فى مختلف المؤسسات ذات الصلة بالدراسة بما يساهم فى تطوير أفكار مشروعات التخرج .

وأضافت أنه نظرا لتعدد المشروعات المتميزة وما تقدمه من أفكار إبداعية وذكية لتقديم حلول برمجية تقنية لمشكلات فى مختلف المجالات وحصل على المركز الأول ثلاثة طلاب هم "مهند ياسر على محمد العمرى، ونغم إبراهيم بدر إبراهيم ، ونها محمد عطية محمد".

كما حصل على المركز الثانى خمسة طلاب هم "محمد حلمى عبد العزيز محمد ، وإبراهيم حسن على حسن ، أحمد السيد حسن عبد الحميد ، كلارا كامل نبيه سليمان الفرقة الرابعة، إيمان محسن مصطفى هاشم"

وحصل على المركز الثالث أربعة طلاب هم "محمد أحمد حسين عبد الله ، وشادى أحمد محمد محمود ، وسارة محمد محمد الحسيني، سماح سعيد محمد ابراهيم".

وحصل أيضا على المركز الثالث مكرر سبعة طلاب هم "محمد ثروت السيد مرسى، وفريد أحمد فريد عبد الهادى، ومحمد أحمد غمرى مرسى، ومحمد أشرف عبد الرحمن سمرى، إبراهيم محمد عبد الفتاح حسانين ، وأحمد محمد سيد أحمد محمد ، أحمد اكمل أمين أحمد" .