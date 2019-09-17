جونسون قد يلغى تعليق البرلمان إذا اعتبرته المحكمة العليا غير قانونى

رويترز

قال محام للحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد يلغى قرار تعليق عمل البرلمان إذا قضت أعلى محكمة فى البلاد بعدم قانونيته.

جاء ذلك التصريح بعد أن استمع قضاة لدفوع مفادها أن جونسون أقدم على هذه الخطوة لأن البرلمان يمثل عقبة أمام خططه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وأعلن جونسون يوم 28 أغسطس أنه طلب من الملكة إليزابيث تأجيل أو تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع بداية من الأسبوع الماضى وحتى 14 أكتوبر. وقال إن التعليق ضرورى من أجل السماح له بتقديم جدول أعمال تشريعى جديد.