سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذى السويس يوافق على إقامة شاطئ عام جديد وتوصيل الصرف الصحى لمنطقة الكبانون

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:33 م
تنفيذى السويس يوافق على إقامة شاطئ عام جديد وتوصيل الصرف الصحى لمنطقة الكبانون اجتماع المجلس التنفيذى بمحافظة السويس
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة السويس جلسته اليوم برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وبحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات وأعضاء المجلس التنفيذي.

وفى الاجتماع وافق المجلس التنفيذى على إعادة تخصيص أرض نادى السويس للرياضات البحرية بحى عتاقة لتصبح شاطئ عام لشعب السويس كمتنفس جديد.

كما وافق المجلس على تكريك وصيانة وتأهيل شاطئ الكبانون على طريق الادبية ليصبح شاطئ عام اخر للسوايسة.

كلف محافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات والمصالح الحكومية لوضع صندوق قمامة امام كل جهة لجمع القمامة والاستفادة من منظومة الجمع المنزلى فى نطاق المناطق المحددة.

وطالب "صقر"، مديرية التربية والتعليم الاستعداد الجاد لاستقبال العام الدراسى الجديد والارتقاء بمنظومة التعليم والاهتمام بالمعلمين والطلبة.

كما كلف مدير الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالسويس بعمل لجان تفتيش على المعاهد الأزهرية لانتظام العمل والتأكيد على توضيح المفاهيم وبث السلوكيات الطيبة وغرس حب الوطن والانتماء وانتظام الدراسة بالمعاهد والمدارس على مستوى المنطقة الأزهرية بالسويس.

وأكد "صقر"، على الشركة القابضة بسرعة انجاز مشروع توصيل الصرف الصحى لمنطقة الكبانون بحى عتاقة

وكلف محافظ السويس، المديرية المالية بعقد مؤتمرمع جميع الجهات المعنية وممثلو الوزارات والهيئات والمراقبين الماليين لمناقشة كل المشاكل التى تواجههم فى العمل وعمل اقتراحات للارتقاء بالعمل المالى داخل الهيئات والمصالح وعرضها على المحافظ.

وناشد المحافظ الحضور بالتوعية والإبلاغ عن وجود أى بالوعات أو غرف تفتيش مكشوفة بالشوارع والتنسيق مع الأحياء والشركة القابضة لتغطيتها حفاظاً على أرواح المواطنين .

وأشار "صقر"، على التخطيط العمرانى والجهات المعنية بتفعيل وتنشيط العمل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى ينتهى العمل به فى يناير من عام 2020.

من ناحية أخرى شدد "صقر"، على القيادات التنفيذية بسرعة تنفيذ أى قرارات يتم اتخاذها، محذراً أنه سيتم محاسبة من يخالف هذه التوجيهات.

أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس على رؤساء الأحياء ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية بتطبيق نظام أجهزة البصمة فى الحضور والانصراف والتأكيد على الالتزام فى المواعيد وانضباط العمل داخل الدواوين والمصالح الحكومية.

كلف "صقر"، مدير عام مركز المعلومات بالتنسيق مع الجهات الخاصة بالمرافق والخدمات لعمل خريطة بمسارات المرافق الارضية او الهوائية.

 

 


السويس

محافظ السويس

المجلس التنفيذى لمحافظة السويس

اعادة تخصيص ارض نادى السويس للرياضيات

حى عتاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ السويس: جدول زمنى لتوصيل المياه لمدينتى السلام 1و2 من خط العاشر من رمضان

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:23 م

محافظ السويس يتابع عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والاستجابة للمواطنين

الخميس، 12 سبتمبر 2019 02:50 م

محافظ السويس يتابع منظومة الجمع المنزلى للقمامة بالمحافظة

الخميس، 12 سبتمبر 2019 02:31 م

صور.. محافظ السويس: ميكنة وتطوير العمل الإدارى بالأحياء لخدمة المواطنين

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 02:15 م

محافظ السويس يكلف بالمرور على المدارس للتأكد من توافر احتياجاتها

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 05:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة