تنفيذى السويس يوافق على إقامة شاطئ عام جديد وتوصيل الصرف الصحى لمنطقة الكبانون

السويس - السيد فلاح

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة السويس جلسته اليوم برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وبحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات وأعضاء المجلس التنفيذي.

وفى الاجتماع وافق المجلس التنفيذى على إعادة تخصيص أرض نادى السويس للرياضات البحرية بحى عتاقة لتصبح شاطئ عام لشعب السويس كمتنفس جديد.

كما وافق المجلس على تكريك وصيانة وتأهيل شاطئ الكبانون على طريق الادبية ليصبح شاطئ عام اخر للسوايسة.

كلف محافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات والمصالح الحكومية لوضع صندوق قمامة امام كل جهة لجمع القمامة والاستفادة من منظومة الجمع المنزلى فى نطاق المناطق المحددة.

وطالب "صقر"، مديرية التربية والتعليم الاستعداد الجاد لاستقبال العام الدراسى الجديد والارتقاء بمنظومة التعليم والاهتمام بالمعلمين والطلبة.

كما كلف مدير الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالسويس بعمل لجان تفتيش على المعاهد الأزهرية لانتظام العمل والتأكيد على توضيح المفاهيم وبث السلوكيات الطيبة وغرس حب الوطن والانتماء وانتظام الدراسة بالمعاهد والمدارس على مستوى المنطقة الأزهرية بالسويس.

وأكد "صقر"، على الشركة القابضة بسرعة انجاز مشروع توصيل الصرف الصحى لمنطقة الكبانون بحى عتاقة.

وكلف محافظ السويس، المديرية المالية بعقد مؤتمرمع جميع الجهات المعنية وممثلو الوزارات والهيئات والمراقبين الماليين لمناقشة كل المشاكل التى تواجههم فى العمل وعمل اقتراحات للارتقاء بالعمل المالى داخل الهيئات والمصالح وعرضها على المحافظ.

وناشد المحافظ الحضور بالتوعية والإبلاغ عن وجود أى بالوعات أو غرف تفتيش مكشوفة بالشوارع والتنسيق مع الأحياء والشركة القابضة لتغطيتها حفاظاً على أرواح المواطنين .

وأشار "صقر"، على التخطيط العمرانى والجهات المعنية بتفعيل وتنشيط العمل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى ينتهى العمل به فى يناير من عام 2020.

من ناحية أخرى شدد "صقر"، على القيادات التنفيذية بسرعة تنفيذ أى قرارات يتم اتخاذها، محذراً أنه سيتم محاسبة من يخالف هذه التوجيهات.

أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس على رؤساء الأحياء ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية بتطبيق نظام أجهزة البصمة فى الحضور والانصراف والتأكيد على الالتزام فى المواعيد وانضباط العمل داخل الدواوين والمصالح الحكومية.

كلف "صقر"، مدير عام مركز المعلومات بالتنسيق مع الجهات الخاصة بالمرافق والخدمات لعمل خريطة بمسارات المرافق الارضية او الهوائية.