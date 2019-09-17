تموين مطروح تتسلم 319 بطاقات تموينية ذكية لتسليمها لأصحابها بالمكاتب

مطروح - حسن مشالى

ورد لمديرية تموين مطروح، اليوم الثلاثاء، 319 بطاقات من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بأهالى المحافظة، لتسليمها لهم بمكاتب التموين التابعين له، فى إطار توجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

وأوضح السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح، بأنه سيتم نشر بيان بأسماء المواطنين أصحاب هذه البطاقات الجديدة، للتسهيل عليهم مع متابعة وصولها قبل ذهابهم لمكاتب التموين لاستلامها.

وسيتم تسليم مكاتب التموين، البطاقات الخاصة بالمواطنين، لتسجيلها وفور التسجيل سيرد للمواطنين رسائل على أرقام التليفونات الخاصة بهم، للتوجه لاستلام البطاقات من مكاتب التموين التابعين لها، مع التأكد من أصحابها من خلال بطاقة الرقم القومي وتقديم 3 صور منها، على أن يتم إرسال رسالة بها رقم 1 إلى رقم 9136 للحصول على الرقم السري.

وأشار مدير عام تموين مطروح، إلى أن البطاقات الواردة هي لمدينة مرســـى مطـــــــروح 183 بطاقة وقرية رأس الحكمة و القصر 6 بطاقات ومدينة الحمام و قرى البنجر 58 بطاقة والعلمين وسيدي عبد الرحمن 3 بطاقات تموينية الضبعة و جلالة 21 بطاقة ومركز النجيلة 6 ومركزي براني والسلوم 27 بطاقة وســيوة 15 بطاقة تموينية جديدة.

وطالب مدير تموين مطروح، المواطنين أصحاب البطاقات الوارد أسماؤهم بكشوف البطاقات، التوجه لمكاتب التموين لاستلامها وذلك بعد ورود رسائل لهم على التليفونات الخاصة بهم تفيد بذلك و ليس قبل ذلك.