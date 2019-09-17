تفاصيل ضبط مشرف معمارى لتزوير المحررات الرسمية للطلاب بالإسكندرية مقابل 50 ألف

البداية عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام مشرف معمارى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية - سبق إتهامه فى 5 قضايا "تبديد" بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وعثر بحوزته على 12 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية ومجموعة من شهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

وتضمن المضبوطات، مجموعة من شهادات الخبرة خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، مجموعة من طلبات التحويل خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، مجموعة من نماذج قيد ميلاد خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، مجموعة من عقود إيجار أملاك خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، مجموعة من نماذج قرار أجازة مرضية خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، مجموعة من الأوراق البيضاء ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لإحدى الجهات الحكومية، بمواجهه المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى وحيازته للمضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى اعترافات المتهم فى النيابة، قال إنه يقوم ببيع الشهادات والأوراق الرسمية بمقابل مادى واتخذ مكانا بدائرة قسم شرطة أول المنتزة ليكون سنتر تعليمى ويكون محل ثقه لدى الطلاب الذين يريدوا استخراج شهادات رسمية.

وأضاف المتهم فى النيابة أنه يمارس نشاطه منذ عامين وحصل على مبالغ مالية نظير استخراج العادات والأوراق الرسمية واستعان بأحد الأشخاص لتزوير ختم الجمهورية واستخدامه فى وضعه على الأوراق حتى لا يتم اكتشافه.

وقررت نيابة أول المنتزة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب التحريات المباحث حول نشاطه الإجرامى والاستمتاع إلى الضحاياه فى القضية .