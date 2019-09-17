تعرف على شوارع ومناطق الغردقة المستهدف تطويرها بالمدينة ..صور

تجري محافظة البحر الأحمر، أعمال تطوير بعدة شوارع ومناطق مختلفة بمدينة الغردقة، بهدف تغير الصورة البصرية والذهنية للمدينة السياحية.. تعرف على تلك المناطق فى المعلومات الآتية:

1- تطوير طريق الحجاز بالغردقة، حيث يعد تلك الطريق اخد أهم الطرق المؤدية والقادمة إلى مطار الغردقة الدولى، وأغلب زوار مدينة الغردقة يمرون به، ويعد طريق حيوى لأهالى المدينة وخاصة القادمين من الشمال للجنوب والعكس.

اعمال التطوير بطريق الحجاز

أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن أعمال الرصف والتطوير والتجميل، التى تجرى بطريق الحجاز بمدينة الغردقة، هدفها تغير الطريق ليصبح صورة جمالية ضمن الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث تجرى أعمال التطوير به علي قدم وساق للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن شركة المقاولون العرب، القائمة على أعمال الانشاءات بالطريق تجرى أعمال تطوير بالجزيرة الوسطى بالطريق ليصبح متنزه لأهالى المنطقة، موضحا أن قريبا سيتم الانتهاء منه.

تركيب مظلات بموقف السرفيس

2- طريق الشيرتون، أهم الطرق السياحية بالبحر الأحمر والرابط بين المدينة والمناطق السياحية والقرى والفنادق بها وسمى لذلك طريق "الشيرتون السياحى" ويقع سط المدينة، حيث تجرى أعمال التطوير به بذا من مدخل شيرى حتى ميدان الاكوا فن.

تطوير الجزيرة الوسطي بالحجاز

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية سابقة له أن تطوير شارع الشيرتون يأتى ايضا لاظهار المنظر السياحي اللائق بها، وذلك لتحسين الصورة البصرية للمدينة السياحية، مشيرًا إلى أن تطوير طريق الشيراتون سيعمل على جذب مزيد من السائحين للمشى به، وسيتم عمل ممشى سياحي خاص به.

السوق الجديد بالقرب من الحجاز

3- من أعمال التطوير التى تجرى بمدينة الغردقة، إنشاء سوق جديد لنقل السرق القديم من وسط المدينة لمقره الجديد بجوار موقف السرفيس الجديد بالقرب من طريق الحجاز، حيث أن محافظة البحر الأحمر تسابق الزمن لإستكمال العمل بإنشاء سوق الغردقة الجديد، ليشمل منتجات غذائية متعددة.

تطوير طريق الشيرتون بالغردقة

ويصمم السوق بشكل مختلف عن السوق القديم ، ليكون إضافة جديدة ومميزة للمدينة ، يتصف بالمساحات الواسعة والتنظيم مع الحفاظ على نظافة المكان، وأن الهدف من تغيير مكان السوق ليصبح بجوار الموقف للتيسير على الأهالى، بالإضافة إلى زيادة المساحة المخصصة عن السوق الحال لسهولة التسوق ، مما يوفر زيادة عرض للمنتجات من خلال زيادة العرض.

اعمال انشاد سوق جديد

4- تطوير موقف السرفيس الجديد وتركيب مظلات لحماية المواطنين من حرارة الشمس، حيث أصدر المحافظ تعليماته لمجلس مدينة الغردقة متابعة أعمال النظافة موجها تعليماته لشركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من جميع المظلات داخل الموقف خلال أسرع وقت ممكن.

انشاء ممشي بالشيرتون