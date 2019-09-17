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تعرف على اختصاصات اتحاد الشرطة الرياضي..أبرزها الفرق التخصصية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:00 ص
تعرف على اختصاصات اتحاد الشرطة الرياضي..أبرزها الفرق التخصصية اتحاد الشرطة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أُنشىء إتحاد الشُرطة الرياضى المصرى ليحمل شعار الرياضة فى خدمة الأمن والمُجتمع، ورجُل الشُرطة لغرس قيم الاهتمام بالجوانب الرياضية لرجل الشرطة بجانب الاهتمام بالعمل الأمنى ، حيث أنه يستخدم الأسلوب العلمى ليواكب التقدم والتطور الرياضى المُذهل، فضلاً عن رسالاته المُتعددة ذات الجوانب الاجتماعية والعلاجية، والتدريبية، والرياضية، ليس فى مصر فقط بل امتدت إلى مجال الرياضة وأجهزة الشُرطة بالدول العربية الشقيقة، فأصبحت أحد جسور الثقة والتعاون فى العلاقات الشُرطية العربية.

وتشمل أنشطة إتحاد الشرطة الرياضي تقديم الخدمات الاجتماعية والعلاجية لأعضاء هيئة الشُرطة من العاملين، وبالمعاش وللفرق الرياضية من خلال أحدث مركز للعلاج الطبيعى والطب الرياضى لعلاج إصابات الملاعب، فضلاً عن الدور الهام للنادى الاجتماعى الذى يضُم العديد من الخدمات الترفيهية لأسر الضباط "قاعات أفراح، واجتماعات، نادى للفروسية، ومنطقة ألعاب للأطفال، مطاعم، وكافتيريات" .

ويأتي ضمن أنشطة اتحاد الشرطة، عقد الفرق التدريبية التخصُصية المُختلفة لرجل الشرطة والإشراف على تدريبه بدنياً وذهنياً وفنياً مثل ( الاشتباك، الدفاع عن النفس، اللياقة البدنية، الكاراتيه، القيود الحديدية، إعداد بدنى والدفاع عن النفس والغير لمُكافحة التحرش للضابطات والشُرطيات ) .

وينظم إتحاد الشُرطة الرياضى دورى الشُرطة بين مُديريات الأمن، والمصالح والإدارات العامة الشُرطية بإجمالى ( 40 ) منطقة رياضية شُرطية على مُستوى الجمهورية، بهدف نشر وتشجيع الرياضة بين رجال الشُرطة .

 

 

 

 


اتحاد الشرطة

اتحاد الشرطة الرياضي

مهام اتحاد الشرطة

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