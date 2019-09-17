تدشين المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق المواطنة بنيويورك

شهدت مدينة نيويورك التدشين الرسمى للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق المواطنة، برئاسة الكاتب الصحفى محب غبور، فى حفل أقيم بأحد الفنادق.

وحضر حفل التدشين عدد من المثقفين الأمريكيين من أصول مصرية وعربية، والمهندس طارق شلبى نائب رئيس المنظمة، والمحامى جوزيف غبور المستشار القانونى للمنظمة، وعدد من الأعضاء المؤسسين منهم الدكتورة مريم المهدى، سكرتير عام المنظمة، والمهندس صفوت عطالله مسئول العلاقات العامة.

وقامت الإعلامية حنان شلبى بتقديم حفل التدشين، الذى حضره أيضا الكاتبة الأردنية رولا صبيح، ورجل الأعمال اللبنانى إلياس دباس.

وفى كلمته قام محب غبور بالتعريف بالمنظمة ودورها في المواطنة من خلال التواصل مع مؤسسات الدول العربية والأجنبية، خاصة مصر لمحاولة حل اَي مشكلة تتعلق بالمواطنة.

ودارت مناقشات بين الحضور أثرت الحفل، وقال غبور انه سيتم اخذها في برنامج عمل المنظمة خلال الفترة القادمة.