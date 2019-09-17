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تايم: زيادة معدلات الوفيات فى أمريكا نتيجة التدخين الإليكترونى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:47 م
تايم: زيادة معدلات الوفيات فى أمريكا نتيجة التدخين الإليكترونى التدخين الإلكترونى
بيشوى رمزى

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قالت مجلة "تايم" الأمريكية، فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن شخص توفى بسبب إصابته بمرض مرتبط بالرئة، نتيجة استخدامه المتزايد للسجائر الإليكترونية.

ونقلت المجلة عن الدكتورة كارين هات ، مسؤولة الصحة العامة فى مقاطعة تولير، فى بيان صدر أمس: "مع الأسف، تلقينا نبأ وفاة أحد سكان مقاطعة تولير، يشتبه في إصابته بمرض رئوى حاد نتيجة استخدام وسائل التدخين الإليكترونية".

وأوضحت مصادر للمجلة الأمريكية أن الشخص المتوفى يبلغ من العمر 40 عاما.

ومنذ 11 سبتمبر، حدد مركز السيطرة على الأمراض وجود 380 حالة إصابة محتملة من أمراض الرئة المرتبطة بالتدخين الإليكترونى في 36 ولاية أمريكية، بينما تم  الإبلاغ عن أول حالة وفاة مؤكدة تتعلق بالأبخرة فى 23 أغسطس فى إلينوى، كما توفى أخرون فى ولايات أخرى منذ ذلك الحين، أبرزها فى أوريجون ، وإنديانا، ومينيسوتا، وكانساس ، بالإضافة إلى حالة أخرى فى كاليفورنيا


السجائر الإلكترونية

التدخين

أمراض الرئة

الولايات المتحدة

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