بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

كتبت ـ إيمان حنا

تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس بعد قليل ، مؤتمراً صحفياً تعلن خلاله نتائج فرز الجولة الأولى من الانتخابات والتى تمت داخل وخارج تونس، وكان من المقرر أن يتم الإعلان فى وقت سابق اليوم ولكن تم إرجاء الموعد نظرا لانعقاد مجلس الهيئة منذ الصباح لدراسة التقارير المتعلقة برصد التجاوزات خلال الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، بحسب هيئة الإذاعة الوطنية بتونس.

وكانت النتائج الأولية للفرز كشفت تصدر المرشح قيس سعيد للترتيب، وحل على رأس القائمة بنسبة 18.8 بالمئة بعد حصوله على أصوات 489145 ناخبا، يليه المرشح السجين نبيل القروي بنسبة 15.5 بالمئة بعد حصوله على ثقة 403438 ناخبا، وذلك بعد فرز 77 بالمئة من مجموع الأصوات، وهو ما يعني ترشحهما إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية للتنافس على رئاسة تونس، وفقا لنا أعلنته العيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس.

وأحدث تقدم أستاذ القانون المحافظ وقطب الإعلام المحتجز، نبيل القروي على المرشحين الآخرين، ومن بينهم رئيس الوزراء ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير الدفاع، زلزالا سياسيا في تونس، وأظهر وجود رفض قوي للحكومات المتعاقبة التي لم تستطع تحسين مستوى المعيشة أو إنهاء الفساد.

ومن جانبه، قال فاروق بو عسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سيكون إما يوم 29 سبتمبر الجارى أو 6 أكتوبر المقبل على ألا يتجاوز موعدها 13 أكتوبر المقبل.