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بدء المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بتونس

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:21 م
بدء المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بتونس الهيئة العليا للانتخابات فى تونس
كتب سمير حسنى

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بدأ المؤتمر الصحفى للهيئة العليا للانتخابات فى تونس، لإعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وكانت النتائج الأولية للفرز كشفت تصدر المرشح قيس سعيد للترتيب، وحل على رأس القائمة بنسبة 18.8 بالمئة بعد حصوله على أصوات 489145 ناخبا، يليه المرشح السجين نبيل القروي ، بنسبة 15.5 بالمئة بعد حصوله على ثقة 403438 ناخبا، وذلك بعد فرز 77 بالمئة من مجموع الأصوات، وهو ما يعني ترشحهما إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية للتنافس على رئاسة تونس، وفقا لنا أعلنته العيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس.

 


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