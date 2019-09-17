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بدء العمل بالتحويلات المرورية بطريق أسيوط الغربى بسبب أعمال تطوير

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:41 ص
بدء العمل بالتحويلات المرورية بطريق أسيوط الغربى بسبب أعمال تطوير تحويلات مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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بدأت صباح اليوم الثلاثاء الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، فى إجراء تحويلات مرورية بطريق أسيوط الغربى بسبب أعمال تطوير وإنشاء نفق سطحى بمدخل مدينة ميدوم لمدة 3 شهور، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لحين الانتهاء منها.
 
وقال مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير طريق أسيوط الغربى، فى تقاطعه مع طريق الفيوم الصحراوى وحتى أسيوط بطول 320 كم، وتنفيذ مدخل ومخرج مدينة ميدوم بالكيلو 85، سيتم إنشاء طريق خدمة يبعد عن الطريق الرئيسى، بطول من 7 الى 10 أمتار فى الاتجاه من أسيوط الى القاهرة، وكذلك البدء فى أعمال إنشاء نفق سطحى بارتفاع 8 أمتار، من منسوب الأسفلت بمدخل مدينة ميدوم كمرحلة أولى للمشروع.
 
وأضاف المصدر، أن تلك الأعمال تستلزم إجراء تحويلات مرورية بالطريق، من مدخل مدينة ميدوم على الطريق الرئيسى بحوالى 500 متر، للقادم من أسيوط اتجاه القاهرة عن طريق الميل يمينا، للدخول إلى المدينة، وكذلك تحويل حركة السيارات للخارج، من مدينة ميدوم قبل الطريق الرئيسى ب 500 متر للقادم من ميدوم إلى القاهرة، عن طريق الميل يمينا للخروج إلى الطريق الرئيسى دون التأثير على حركة المرور، وستكون الأعمال يوميا من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساءا لمدة 3 شهور مع تعزيز المنطقة بالخدمات.
 
 
 

ادارة المرور

طريق اسيوط الغربى

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انشاء نفق

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طريق الفيوم الصحراوى

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