بالتعاون مع دولة خليجية..القبض على أحد مهربي المخدرات يحمل 8 كيلو حشيش

وكالات

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية فى البحرين، القبض على شخص كان يقوم بتهريب المواد المخدرة إلى مملكة البحرين، انطلاقا من إحدى دول مجلس التعاون، وذلك بالتعاون في تبادل المعلومات الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونقلت جريدة الأيام البحرينية عن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أنه إثر ورود معلومات تفيد ارتكاب المذكور لهذه الجرائم، وبعد إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة تلك المعلومات ، تم التنسيق مع جهاز مكافحة المخدرات بالدولة الخليجية المشار إليها والقبض على المذكور وبحوزته 8 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدا لإحالة المقبوض عليه إلى النيابة العامة.