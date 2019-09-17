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بالتعاون مع دولة خليجية..القبض على أحد مهربي المخدرات يحمل 8 كيلو حشيش

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:13 م
بالتعاون مع دولة خليجية..القبض على أحد مهربي المخدرات يحمل 8 كيلو حشيش حشيش- أرشيفية
وكالات

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أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية فى البحرين، القبض على شخص كان يقوم بتهريب المواد المخدرة إلى مملكة البحرين، انطلاقا من إحدى دول مجلس التعاون، وذلك بالتعاون في تبادل المعلومات الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 
ونقلت جريدة الأيام البحرينية عن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أنه إثر ورود معلومات تفيد ارتكاب المذكور لهذه الجرائم، وبعد إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة تلك المعلومات ، تم التنسيق مع جهاز مكافحة المخدرات بالدولة الخليجية المشار إليها والقبض على المذكور وبحوزته 8 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة.
 
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدا لإحالة المقبوض عليه إلى النيابة العامة.

الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية

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الخليج

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