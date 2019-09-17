انقطاع المياه بـ10 قرى بالفيوم بسبب كسر ماسورة

المحافظات – رباب الجالى - جمال حراجى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، أنه نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط قطر 600مم اسبستوس فى مدخل عزبة عاشور التابعة لمركز الفيوم، سوف تتأثر عدة مناطق بوصول مياه الشرب خلال اليوم.

والمناطق المتأثرة هى قرى المغربى وعاشور والبيضة وهوارة المقطع وعزبة على فراج والعدوه والعامريه والزملوطى واللاهون وسجن دمو، وأكدت الشركة أنه جارى الآن إصلاح الخط لإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة.

وفى سياق آخر، أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لعدد 3 فروع بالخط الرئيسى قطر 600 مم بشارع المخبز الآلى بنطاق حى ثان الاسماعيلية فى المنطقة الواقعة ما بين بداية شارع المخبز الآلى والبحرى وبطول 135 مترا، وذلك للقضاء على مشاكل الصرف الصحى التى تظهر بمنطقة شارع العشرينى بحى ثانى الإسماعيلية.

وأشار رئيس شركة مياه القناة فى تصريحات صحفييه اليوم، إلى أنه تم رفع كفاءة شبكات المياه بمنطقة فايد وإصلاح بعض الكسورات، وتغيير بعض الوصلات من المواسير الأستبوستس إلى مواسير ذات جودة عالية تحت إشراف المهندس عادل العمدة نائب مدير المنطقة.

وأضاف عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناة، أنه فى قطاع السويس تم أعمال تطهير حوض الشبه رقم (2) بمحطة أبوعارف الجديدة بإشراف المهندس عمرو البلتاجى رئيس المحطات، فيما تواصلت أعمال التطهير والملس الجارى تنفيذها بحى ثان الإسماعيليه فى إطار الإستعدادات لموسم الشتاء بداية من أول شارع المنصورة من اتجاه منطقة الفردوس، وحتى محطة السكك الحديد.