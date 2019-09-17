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اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:41 م
اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية، وكيف فشلت الكتائب المأجورة فى حملة التشكيك ضد مصر.


 

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سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية.. بعد احتفالات فضائيات الإرهابية "تويتر" يفضح الجماعة والمقاول الهارب.. "تويتر" يحذف أكثر من 90% من تغريدات الهاشتاج المسىء لصدورها عن حسابات وهمية.. آلاف الحسابات المشاركة مزيفة تم تأسيسها فى سبتمبر فى دول أخرى تنسخ نفس العبارات بنفس الأخطاء


 

الكتائب المأجورة تفشل فى حملة التشكيك.. دورية عسكرية أمريكية تكشف خطة استنزاف الجيش المصرى بداية من العمليات الإرهابية وصولا إلى الفيديوهات المفبركة ثم السخرية والأرقام المغلوطة عن المشاركة الاقتصادية فى المشروعات
 

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السيسي

كتائب الاخوان

الفيل الأزرق

معدل النمو

نمو الاقتصاد المصرى

اليوم السابع بلس

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